Turchia: gli avvocati di Bologna ricordano Ebru Timtik

(ANSA) – BOLOGNA, 28 SET – Bologna ha ricordato Ebru Timtik,

avvocatessa turca morta nel suo Paese dopo 238 giorni di

sciopero della fame, a un mese dalla scomparsa. In piazza dei

tribunali i consiglieri dell’ordine degli avvocati, i componenti

del comitato pari opportunità e i componenti delle commissioni

internazionale e diritti umani, si sono ritrovati in toga a

un’iniziativa a cui ha partecipato anche il presidente del

tribunale di Bologna, Francesco Caruso.

“Molte vicende sono occorse durante questo mese dalla morte

di Ebru: il collega Aytac Unsal – ha detto la presidente

dell’ordine bolognese, Elisabetta D’Errico – è stato liberato

temporaneamente e si sta riprendendo, e questa è l’unica cosa

che ci rinfranca perché purtroppo le altre informazioni che ci

giungono dalla Turchia sono tutte negative. La condanna in via

definitiva di Aytac e di tutti gli altri colleghi

dell’associazione degli avvocati progressisti con

lui coimputati, le indagini nei confronti dei colleghi che hanno

esposto lo striscione per commemorare Ebru al balcone

dell’Ordine degli Avvocati di Istanbul, l’arresto nella notte

dell’11 settembre di 47 colleghi ad Ankara, illegalmente

prelevati dalle loro case”.

D’Errico ha anche colto l’occasione “per ribadire con forza

la richiesta di liberazione della collega iraniana Nasrin

Sotoudeh, detenuta dal dicembre 2018 e condannata alla pena di

38 anni di reclusione e 148 frustate per essersi opposta al

regime iraniano assumendo la difesa delle donne apparse in

pubblico senza velo”. E allo Stato egiziano “di liberare lo

studente Patrick Zaki, privato della libertà al rientro in

patria per un periodo di vacanza”. (ANSA).



—

