Turismo: 275mila euro E-R per progetti rievocazioni storiche

(ANSA) – BOLOGNA, 13 NOV – Il Palio di Ferrara, il più antico

del mondo, quello del Niballo a Faenza, del Daino a Mondaino

(Rimini), il Corteo storico matildico a Quattro Castella (Reggio

Emilia), sono alcune delle rievocazioni storiche più famose

dell’Emilia-Romagna che quest’anno, causa l’emergenza Covid-19,

sono state sospese e rimandate al 2021. In un anno molto

difficile per l’industria turistico-culturale, la Regione ha

voluto però rinnovare il proprio impegno a sostegno

dell’attività di 17 tra associazioni ed enti locali che

contribuiscono ogni anno a mantenere viva la memoria di luoghi

ed eventi simbolici che fanno parte della memoria collettiva,

rafforzando l’identità dei territori e aumentando l’attrattività

turistica.

La Giunta regionale ha approvato la graduatoria del bando

chiuso con la concessione del contributo massimo, pari all’80%

della spesa ammissibile, a tutti i progetti presentati, che

assegna nel complesso oltre 275 mila euro alle rievocazioni

storiche per sette province coinvolte: Reggio Emilia, Modena,

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I fondi sono

andati a sostenere in particolare progetti di conservazione e

restauro del patrimonio di costumi, attrezzature e materiali

necessari per la rievocazione di spettacoli ed eventi che

affondano le loro radici nelle tradizioni e nella storia delle

comunità locali dell’Emilia-Romagna.

“Per il quarto anno consecutivo – afferma l’assessore

regionale al Turismo, Andrea Corsini – e in un momento segnato

dalla ripresa della pandemia, abbiamo deciso di investire nel

futuro e sostenere così i progetti delle associazioni e degli

enti locali. Credo sia un contributo importante e significativo

perché cade in un anno estremamente difficile per tutte le

imprese turistiche e culturali dell’Emilia-Romagna che hanno

subito maggiormente le conseguenze del Covid”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte