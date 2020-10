TURISMO. A RIMINI LA REGIONE SICILIANA LANCIA PROGETTO ‘SEE SICILY’

A DISPOSIZIONE 75 MILIONI PER ACQUISTO DI VOUCHER, VISITE ED ESCURSIONI.

Voucher gratuiti per un valore complessivo di quasi 75 milioni di euro come premio ai turisti che scelgono la Sicilia. ‘See Sicily’ e’ l’iniziativa promossa dalla giunta regionale siciliana e presentata dall’assessore al Turismo Manlio Messina al TTG di Rimini. Un intervento finanziato con fondi europei che mira anzitutto a promuovere il brand turistico della Sicilia e a promuovere forme di destagionalizzazione e di riscoperta del territorio dopo i mesi di incertezza legati all’emergenza Covid-19, integrando ai concetti di solito collegati alla destinazione Sicilia anche quello di “meta sicura”, offrendo inoltre una misura di sostegno immediata agli operatori economici locali. La somma messa a disposizione servira’ infatti a finanziare l’acquisto di voucher direttamente dalla filiera turistica siciliana, quindi da alberghi, B&B, agriturismi, villaggi, residence, ma anche agenzie di viaggi e guide turistiche. I voucher saranno messi a disposizione dei turisti che garantiranno almeno tre giorni di permanenza in Sicilia e potranno essere usati per usufruire gratuitamente di una notte in piu’ di pernottamento nelle strutture ricettive, oppure per biglietti di ingresso ai musei o escursioni e visite guidate. Una somma pari a 13 milioni, inoltre, verra’ utilizzata dalla Regione Siciliana per la fornitura di voucher e sconti sui biglietti aerei dei voli in arrivo sull’Isola. “I turisti potranno accedere ai servizi con un semplice click”, evidenzia una nota. Il dipartimento Turismo della Regione Siciliana si e’ infatti dotato, con il supporto dell’Arit (Autorita’ regionale per l’informazione tecnologica), di una piattaforma gestionale collegata anche al sito web www.visitsicily.info, attraverso la quale potra’ monitorare tutto il processo di creazione, gestione ed erogazione dei voucher: dall’acquisizione delle istanze da parte dei fornitori dei servizi alla gestione ed erogazione dei titoli da parte delle agenzie di viaggio e tour operator che avranno manifestato interesse a partecipare all’intervento e che saranno abilitati all’utilizzo dell”interfaccia di prenotazione e acquisto voucher della piattaforma.

Il dipartimento Turismo, inoltre, supportera’ la promozione dell’iniziativa attraverso una campagna mirata su mezzi tradizionali e su mezzi digitali, primo fra tutti il sito turistico della Regione Siciliana, www.visitsicily.info, per tutta la durata dell’intervento. In una apposita sezione del sito saranno specificate le modalita’ di funzionamento dell’iniziativa ‘See Sicily’, il regolamento e le modalita’ di acquisizione dei voucher, oltre che l’elenco completo di tutte le agenzie e tour operator a cui il turista potra’ rivolgersi, e saranno attivati tutti gli strumenti social gia’ in uso al dipartimento del Turismo. L’iniziativa dei voucher “permettera’, infine, di iniettare nuova liquidita’ nel sistema dell’offerta turistica siciliana – ancora la nota – e consentire un traghettamento delle strutture e dell’indotto turistico verso la riapertura di tutti i mercati che verosimilmente non avverra’ prima del prossimo anno”. “La parola d’ordine del progetto – ha spiegato Messina – e’ destagionalizzazione unita a promozione e valorizzazione del nostro territorio. Allo stesso tempo, con questo intervento, offriamo un aiuto concreto agli operatori, non attraverso contributi ma con un’iniezione di liquidita’. Grazie ai fondi europei sara’ possibile acquistare servizi e quindi creare, tramite le agenzie di viaggio, 640mila pacchetti. L’estate 2020, iniziata non certo sotto i migliori auspici, ci ha regalato buoni numeri legati quasi esclusivamente ai flussi interni: un risultato certificato anche da una recente indagine di Demoskopika, che ha assegnato al brand Sicilia il secondo posto in Italia dopo il Trentino per quanto riguarda la reputazione turistica. Allo stesso tempo continuiamo a lavorare per programmare un 2021 che ci auguriamo possa essere Covid-free e quindi assistere nuovamente al ritorno dei viaggi di massa anche nella nostra isola. Fondamentale sara’ riuscire a fare rete e la sinergia tra pubblico e privato”.