Turismo: accordo fra aeroporto Forlì e ‘InRomagna’

E’ ufficialmente iniziata la fase operativa tra l’aeroporto

Ridolfi di Forlì e la Dmc InRomagna, società promossa da

Confcommercio e Confesercenti di Cesena, Forlì e Ravenna,

costituitasi il 5 ottobre con l’obiettivo di rilanciare il

turismo romagnolo.

All’interno del Ridolfi, InRomagna avrà un ufficio a stretto

contatto con quelli della direzione di Fa ed un front office

nell’aerostazione: entrambe le postazioni saranno attive negli

stessi tempi in cui sarà operativo l’aeroporto forlivese. La Dmc

metterà anche a disposizione degli operatori turistici strategie

per sviluppare proposte innovative anche di tipo esperienziale e

lavorerà in stretta sinergia con le compagnie aeree.

E’ scaturita da un incontro fra il presidente di Fa Giuseppe

Sivestrini e l’amministratore delegato Sandro Gasparrini e il

presidente della Dmc Augusto Patrignani e della vicepresidente

Monica Ciarapica. “Durante l’incontro – precisa un comunicato

congiunto – si è parlato anche dei piani futuri, con la precisa

finalità di sviluppare proposte congiunte tra le due società

sulla base di un unico comune obiettivo: l’incremento dei flussi

turistici sul territorio e l’innalzamento dell’indice di

internazionalizzazione”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte