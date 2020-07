Turismo: Accorsi testimonial dell’arte dell’Emilia-Romagna

(ANSA) – BOLOGNA, 15 LUG – L’Emilia-Romagna più bella vista

attraverso gli occhi di uno dei suoi figli più famosi, Stefano

Accorsi. Per i prossimi tre anni, infatti, l’attore emiliano

racconterà con video, post e podcast sui suoi profili social

(che contano oltre 800mila follower), a cadenza bisettimanale,

la bellezza dell’Emilia-Romagna, incarnata dalle dieci città

d’arte che si susseguono lungo la via Emilia con le loro corti

medievali, i sontuosi palazzi e gli infiniti porticati e logge.

Non solo, da queste pillole scaturirà un video racconto, che in

futuro sarà presentato in occasione di festival del cinema

nazionali e internazionali. La nuova campagna di promozione che vede protagonista

Accorsi, voluta dalla Regione Emilia-Romagna e realizzata da Apt

servizi, dopo l’Appennino di Alberto Tomba e la Riviera

Romagnola di Paolo Cevoli, è stata presentata dall’attore

insieme, tra gli altri, al presidente della Regione, Stefano

Bonaccini.

“Raccontare la mia terra, le città d’arte, il cinema che è

stato e che sarà, è una grande opportunità – ha detto Accorsi -.

Non è scontato, perché quando ci sono progetti di comunicazione

troppo spesso vige lo sfruttamento dell’immagine che non

riguarda qualcosa di più profondo, come in questo caso”. (ANSA).



—

