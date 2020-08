Turismo: da Appennino a pianura, torna Grand Tour Emil Banca

(ANSA) – BOLOGNA, 26 AGO – Due domeniche, questa in settimana

e il 20 settembre, per scoprire le bellezze della provincia

bolognese, dalla pianura all’Appennino. Con obbligo di

prenotazione del posto e di mascherina, torna l’ottava edizione

del Grand Tour Emil Banca che accompagnerà i visitatori in 19

comuni del territorio, tante tappe da San Benedetto Val di

Sambro a Molinella, dalla Rocchetta Mattei al Castello di

Bentivoglio.

Tour in bicicletta, trekking, visite guidate, caccia al

tesoro per i bambini, laboratori, degustazioni e pic nic,

organizzati nel rispetto delle norme per contenere i contagi da

coronavirus: tante iniziative diverse, per tutte le età,

organizzate in collaborazione con Destinazione Turistica

Bologna-Modena e Confcommercio Ascom Bologna, per conoscere e

apprezzare il territorio bolognese, ma anche Parma e dintorni

(la giornata di visite è in programma domenica 18 ottobre). “Per

rispondere alle esigenze delle persone che vogliono tornare a

incontrarsi e a stare insieme dopo mesi difficili – ha spiegato

Daniele Ravaglia, direttore generale di Emil Banca – abbiamo

deciso di organizzare il Grand Tour in totale sicurezza per

tutti. Vogliamo ripartire, iniziando dal nostro territorio”.

(ANSA).



