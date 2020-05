“Riteniamo che se il quadro sanitario continuerà a migliorare nei prossimi giorni ci siano le condizioni per accelerare la ripartenza dell’industria del turismo regionale. E ipotizzare per la fine di maggio la riapertura degli stabilimenti balneari, degli alberghi e dei parchi tematici”. Lo ha detto al Tgr Rai, l’assessore al Turismo in Emilia-Romagna, Andrea Corsini. “Sarà una stagione, anomala, ma che comunque potrà cominciare”, ha aggiunto. (ANSA).



