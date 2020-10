Turismo e trasporti, poker di saloni alla Fiera di Rimini

(ANSA) – RIMINI, 12 OTT – La fiera di Rimini si anima dal 14

al 16 ottobre con quattro manifestazioni in contemporanea: Ttg

Travel Experience, Regeneration! by Sia, Sun beach & outdoor

style, International bus expo. Le prime tre rappresentano il

maggior marketplace turistico d’Italia, con le offerte per

l’hospitality design e il mondo del campeggio e delle spiagge,

la quarta è la piattaforma del trasporto collettivo di persone.

A Ttg due terzi dell’intera superficie espositiva sono

dedicati all’Italia, alla presenza di tutte le Regioni insieme a

Enit – partner istituzionale 2020 – e del ministero per i Beni

culturali. L’Emilia Romagna, in particolare, si presenta con 72

operatori e le sue Destinazioni turistiche Visit Emilia,

Modena-Bologna, Visit Romagna: un vero e proprio villaggio di

1.890 mq e la novità promozionale ‘Lo sport in valigia – Il

turismo sportivo come promozione della Regione’, con convegni,

business meeting ed eventi dedicati agli stakeholders del

settore. “C’è tanta voglia di ripresa per il 2021”, commenta

l’assessore regionale Andrea Corsini.

Il 14 e 15 si svolgerà anche la 70/a assemblea nazionale di

Federalberghi, mentre Untwo, l’organizzazione mondiale del

turismo, porterà in fiera il suo sguardo sul comparto. Otto le

arene in cui si farà il primo bilancio effettivo del turismo

alla luce di quanto avvenuto in questi difficili mesi.

Ibe International Bus Expo è invece la piattaforma per il Sud

Europa e il bacino del Mediterraneo delle soluzioni oggi

disponibili per la mobilità condivisa: integrata, innovativa e

sostenibile. Dalla mobilità urbana ai viaggi a lunga

percorrenza, dai piccoli mezzi di trasporto collettivo alla

sharing mobility, con la dotazione di alimentazioni alternative

quali Cng, Lng, metano, elettrica. Soluzioni che sarà possibile

per gli operatori provare durante i test drive dei nuovi modelli

di veicoli, dotati delle più recenti tecnologie di assistenza

alla guida per la sicurezza stradale. (ANSA).



