Turismo: Ferrara in uno speciale del National Geographic

(ANSA) – FERRARA, 26 NOV – “Ferrara, tra passato e futuro.

Dopo Banksy in mostra Ligabue e Fellini. L’incanto della città

estense a Natale”. Titola così un articolo pubblicato su una

pagina pubblicitaria del National Geographic Traveler, nel

numero speciale dedicato ai ‘tesori del Belpaese’, oggi in

allegato gratuito al quotidiano La Repubblica. L’iniziativa è

promossa dal Comune di Ferrara e si inserisce nel quadro delle

iniziative di promozione del territorio, partendo dai prossimi

appuntamenti attesi per il periodo natalizio.

“Ferrara si ‘tuffa’ nel Natale – è scritto sul periodico da

oggi nelle edicole – allestendo a festa il proprio centro

storico, dove una gigantesca cometa di luce sovrasta luoghi,

spazi e monumenti, impreziosita dall’albero che guarda la

cattedrale di San Giorgio”. Poi un’anticipazione sul programma

del prossimo anno. “Il 2021? ‘Vogliamo che sia l’anno della

piena ripresa e della rinascita, dopo la sfida a cui siamo stati

tutti chiamati nel 2020. Facciamo tesoro di quanto imparato e

continuiamo a lavorare per costruire il futuro”, dichiara il

sindaco Alan Fabbri.

L’articolo sullo speciale del National Geographic anticipa

alcune iniziative in progetto per il prossimo anno: “Dal ricordo

di Federico Fellini, con 130 immagini dall’archivio Franco Pinna

che saranno esposte al Padiglione d’arte contemporanea, al nuovo

allestimento a Palazzina Marfisa d’Este, pronto a ospitare gli

scatti dell’acqua del fotografo internazionale Koporossy. E al

Castello estense l’antologica dedicata a Giovanni Battista

Crema”. “Anche in tempi difficili – dice Fabbri – non si

fermano gli investimenti per valorizzare e far conoscere la

ricchezza di Ferrara e le grandi opportunità che sa offrire”.

