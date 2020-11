Turismo invernale sul Fumaiolo; dalla Regione fumata nera per lo stanziamento di ulteriori risorse necessarie per la riapertura degli impianti. Il rammarico di Pompignoli “occasione persa per rilanciare il comprensorio montano”

Verghereto, 26 novembre. Nel rispondere in Commissione politiche economiche all’interrogazione del consigliere regionale Pompignoli, l’Ass.re Corsini ha dichiarato che “è mancata da parte del Comune di Verghereto la presentazione di un progetto complessivo, con relativo crono-programma, necessario per ottenere il nulla osta e la finanziabilità da parte della Regione Emilia Romagna”.

“Sarà mia cura confrontarmi con il Sindaco di Verghereto per verificare quanto sostenuto dall’Ass.re Corsini e ragionare sull’adozione di un progetto complessivo di riqualificazione della stazione sciistica del Fumaiolo, da presentare in vista del prossimo programma di investimi” – ha dichiarato Pompignoli – “il tema del turismo invernale non è mai stato più attuale. La sua strategicità per le aree montane come quella del comprensorio cesenate, riveste un duplice valore. Non si tratta solo di garantire la tenuta occupazionale del settore ma di investire nello sviluppo del territorio, per consentire la riapertura definitiva e la riqualificazione complessiva degli impianti di risalita della stazione sciistica Balze/Fumaiolo, unica stazione del comprensorio cesenate nel Comune di Verghereto.”

Ufficio Stampa Lega Romagna