Turismo: Matera ora punta su una progettualità diversa

(ANSA) – MATERA, 15 OTT – Il Comune di Matera – città che nel

2019 è stata Capitale europea della Cultura – punterà “su una

politica di marketing territoriale per mettere in rete il

patrimonio culturale della città e con una progettualità diversa

imposta dall’epidemia da Covid-19 per intercettare nuovi flussi,

insieme agli operatori turistici”. Lo ha detto il neo sindaco,

Domenico Bennardi (M5S), a Rimini dove è in corso la fiera

specializzata del turismo Ttg. L’amministrazione comunale

materana ha allestito uno stand incentrato sulle attrattive del

patrimonio delle chiese rupestri. (ANSA).



