Turismo: nasce app Scopri Ferrara per visita ‘consapevole’

(ANSA) – FERRARA, 21 GEN – E’ nata ufficialmente ‘Scopri

Ferrara’, innovativa applicazione per dispositivi mobili del

Comune estense ideata e progettata nell’ambito delle attività

del Laboratorio Aperto-Ex Teatro Verdi nel settore della

trasformazione digitale applicata a cultura, creatività e

spettacolo. La app si preannuncia come uno dei prodotti

principali con cui Ferrara sceglie di ripartire dalla cultura,

dal turismo consapevole e smart, dall’innovazione digitale.

‘Scopri Ferrara’, per la quale è previsto il download

gratuito tramite gli store dedicati, arricchisce l’offerta di

supporti tecnologici a disposizione della città e si presenta

come uno strumento interattivo capace di unire curiosità,

stimolo a visitare i luoghi culturali e “approfondimento

consapevole”. Quattro percorsi attraverso alcuni fondamentali

snodi turistici collocati nel centro storico, fruibili sia in

bici che a piedi, in grado di guidare il visitatore alla

scoperta del patrimonio artistico-culturale che definisce

l’identità storica di Ferrara e della sua comunità, con un focus

particolare sui luoghi legati al regista Michelangelo Antonioni.

Dopo un lavoro di mappatura e ricerca, le opere e i luoghi

inseriti nell’applicazione sono stati valorizzati con contenuti

multimediali: testi e audio descrittivi in italiano e inglese,

corredo iconografico, immagini panoramiche a 360 gradi, video

inediti. A questi contenuti si aggiungono foto d’epoca o di

spessore documentale provenienti dall’Archivio Storico di

Ferrara, recuperate e inserite nella galleria visiva dei singoli

Punti di Interesse, come ulteriori tasselli del patrimonio

storico di cui è dotata la città. (ANSA).



—

