Turismo, reputazione delle Regioni: l’Emilia-Romagna conquista il podio nella classifica nazionale

Condividi l'articolo









Bella da vedere e brava a comunicare. L’Emilia-Romagna conquista il podio con il terzo posto, dopo Trentino Aldo Adige e a ridosso della Toscana, nella classifica stilata dall’istituto di ricerca Demoskopika dedicata alle reputazioni turistiche delle regioni Italiane nel 2021.

La ricerca, giunta alla quinta edizione, ha analizzato i dati di oltre 688 milioni di pagine indicizzate sul web, quasi 7 milioni di like e follower sulle reti sociali, più di 50 milioni di recensioni e 450 mila strutture ricettive ed è basata sugli indicatori di visibilità, interesse dei portali turistici istituzionali, social appeal presso gli stakeholder, popolarità, fiducia, tendenze e reputazione dei sistemi ricettivi.

Con un ‘Regional Tourism Reputation Index’ di 116 punti l’Emilia-Romagna si è quindi aggiudicata quest’anno il terzo posto, appena dietro a Trentino-Alto Adige (130,1) e Toscana (117,2).

Dallo studio, infatti, emergono un’elevata visibilità della destinazione turistica regionale sul web e sui principali canali social istituzionali e un altrettanto alto indice di gradimento dell’offerta ricettiva da parte degli utenti.

Le attività di promozione turistica dell’Emilia-Romagna

Le attività sul web comprendono il perfezionamento costante del portale turistico regionale, https://emiliaromagnaturismo.it/, coordinato da Apt Servizi e composto dalle 21 redazioni locali e dalle tre Destinazioni turistiche presenti sul territorio.

Nel 2021 EmiliaRomagnaTurismo si è dotato di un servizio Open API che è stato inserito, primo portale turistico in Italia, nel catalogo nazionale delle API Pubbliche del dipartimento della Trasformazione digitale.

Sempre nel 2021 è stata rilasciata la nuova veste grafica del blog https://www.travelemiliaromagna.it/, canale informale di promozione turistica, dal 2009 parte integrante della narrazione turistico-informativa della regione sul web e dallo scorso anno interconnesso al sistema Emilia-Romagna Turismo.

A mantenere il contatto con l’utente finale di Emilia-Romagna Turismo e Travel Emilia-Romagna, anche newsletter mensili con spunti di approfondimento (blogpost) e di attività (eventi) e newsletter legate ad eventi di sistema che comprendono anche la promozione di esperienze.

Lato attività social, sono quattro canali attivi di inEmiliaRomagna (Facebook, Twitter, Instagram e YouTube), voce unica sia per Emilia-Romagna Turismo che Travel Emilia-Romagna.

Oltre all’attività quotidiana di racconto territoriale, il 2021 per l’Emilia-Romagna è stato l’anno che ha visto sviluppare e perfezionare l’attività di Stefano Accorsi come testimonial regionale di punta, attraverso un racconto legato al tema della Via Emilia e composto da video e post pubblicati sia sui canali social dell’attore (340mila followers su Facebook e 650mila su Instagram) che sui canali social di inEmiliaRomagna.

A questosi aggiungono i progetti video per il web realizzati in collaborazione con altri testimonial regionali quali l’attore Paolo Cevoli, la conduttrice radiofonica e televisiva Andrea Delogu ed altri testimonial (Gianluca Farinelli, Franco Farinelli, Livia Cevolini, la famiglia Spigaroli, Vinicio Capossela per fare alcuni nomi) protagonisti del progetto ARS – ArtigianiRibelliSognatori.

Non celebri, ma comunque portavoce di un racconto regionale autentico sono infine i 20 protagonisti di Humans of Emilia-Romagna, il video progetto dedicato ad alcune persone che, con il proprio lavoro e il proprio sapere, portano avanti la tradizione e l’identità regionale; il cortometraggio nato dal progetto è stato premiato nell’ottobre 2021 come Miglior Film Turistico 2021 all’International Tour Film Festival.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte