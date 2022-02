Turismo: ripartono Terme di Porretta, centro cura Inail

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 28 FEB – Le antiche Terme di Porretta

(Bologna) ripartono con un progetto di riqualificazione e

ristrutturazione, grazie a un accordo tra Inail e Gruppo Monti

Salute Più promosso dalla Regione Emilia-Romagna. Un

investimento da una trentina di milioni complessivi: nascerà il

primo centro nazionale di riabilitazione e cura per pazienti

Inail.

Lo stabilimento si appresta così a diventare a breve un

centro di benessere e cura nel cuore dell’Appennino bolognese, “con ricadute positive per il turismo e l’occupazione”, spiega

la Regione. Il 2 aprile saranno riaperte al pubblico le Terme

basse e le 14 tipologie di acque sulfuree e salsobromoiodiche

del complesso saranno impiegate per nuovi servizi. Entro

l’estate verrà riqualificato anche il parco termale con la

creazione di una piscina termale scoperta (una “spiaggia

termale”), e verrà effettuato il recupero delle Naiadi. Una

delle cupole diventerà una spa termale, in sinergia con la parte

clinica delle terme.

È prevista anche l’inaugurazione della via termale Porretta –

Villaggio della Salute Più, un percorso ciclopedonale con 15

diramazioni verso luoghi di particolare interesse naturalistico,

storico e culturale attraversando Val Sillaro, Vidiciatico,

Lizzano, Corno alle scale. Un punto di partenza per il turismo

green, che permetterà di valorizzare il territorio coinvolgendo

le numerose realtà e aziende del luogo.

“Un progetto che fa bene al nostro Appennino – affermano gli

assessori regionali al Turismo e Sanità, Andrea Corsini e

Raffaele Donini – e non solo per il rilancio di un complesso

termale storico tra i più rinomati fin dal secolo scorso per la

qualità delle acque e che vanta un patrimonio architettonico

liberty da troppo tempo trascurato e abbandonato. Il rilancio

delle terme di Porretta significa anche rafforzare l’offerta

sanitaria della montagna, oltre ad essere una importante

occasione di sviluppo turistico per il territorio”. (ANSA).



