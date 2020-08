Turismo: San Leo e San Marino insieme per promuovere territorio

(ANSA) – SAN LEO (RIMINI), 27 AGO – San Leo e San Marino,

legate da sempre, si uniscono assieme ai 106 comuni e due

regioni Emilia-Romagna e Marche. Nasce infatti Ttt, Tavolo

Turistico Territoriale, un progetto volto a promuovere

un’offerta culturale e naturalistica che valorizzi ulteriormente

le tipicità e unicità del territorio.

“Siamo consapevoli che oggi più che mai l’arma vincente è

fare rete completando al meglio l’offerta turistica,

valorizzando le nostre eccellenze culturali e territoriali e il

prodotto tipico e a km 0, sempre più richiesto e importantissimo

per il futuro delle nostre aziende agricole e attività

commerciali”, commenta Valentina Guerra delegata per San Leo ai

Rapporti con la Repubblica di San Marino e allo sviluppo

economico.

Inoltre, in collaborazione con il Castello di Serravalle di

San Marino e i comuni di Coriano, Verucchio e Carpegna è in

partenza un progetto di turismo scolastico e di interscambio con

la città di Caserta; così come continueranno gli scambi e le

riunioni con VisitRomagna per gli eventi futuri che vedono

collegato l’entroterra con gli eventi della Riviera.

“Senza mai dimenticarci della nostra Valmarecchia, nella

convinzione di avere la capacità di poter offrire una visita

completa, mettendo a disposizione bellezze naturali, culturali

ed ecosostenibili. – sottolinea Valentina Guerra – per la fine

dell’anno stiamo lavorando su un evento innovativo per il Natale

a San Leo per il 2020: Natale speciale e tradizionale in uno dei

borghi più belli d Italia”.In caso di ripresa dell’emergenza

sanitaria, l’iniziativa sarà posticipata al 2021. (ANSA).



