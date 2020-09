Turismo: segnali di ripresa in E-R, agosto contiene perdite

(ANSA) – BOLOGNA, 04 SET – Segnali di ripresa per il turismo

dell’Emilia-Romagna che, a luglio e ancora più ad agosto,

guadagna un’importante fetta di mercato dopo il crollo

registrato durante i mesi di lockdown e a giugno quando ancora

l’emergenza coronavirus rendeva cauti gli spostamenti dei

viaggiatori. È quanto emerge dai dati elaborati

dall’Osservatorio turistico regionale di Unioncamere che

evidenzia una buona ripartenza.

In comparazione con i dati del 2019, anno segnato dal boom di

quasi 60 milioni di presenze turistiche da Piacenza a Rimini,

per quanto riguarda solo la Riviera la riduzione si è attestata

a luglio al -21,4% per gli arrivi e -37% per le presenze. Numeri

che, in base ai dati provvisori, migliorano ad agosto con un

-6,6% di arrivi e -6,4% di presenze e gli italiani che sono

cresciuti rispettivamente sul 2019 dello 0,9% e del 2,8%. Quasi

l’80% delle persone che nel luglio 2019 avevano scelto la

riviera dell’Emilia-Romagna per le vacanze, sono tornati anche

quest’anno e in agosto hanno in pratica riconfermato il dato

raggiunto lo scorso anno. Andamento significativo se si

considera che in riviera ancora a giugno il calo era del 65,2%

per gli arrivi e del 73,3% delle presenze.

“Un risultato molto importante e assolutamente non scontato,

sul quale in aprile o maggio nessuno avrebbe scommesso”,

sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini.

(ANSA).



