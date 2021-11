Turismo: Skipass si chiude con 30mila visitatori

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 01 NOV – Con la chiusura di Skipass, la

tradizionale fiera del turismo bianco tornata a Modena dopo un

anno di stop a causa della pandemia, prende il via la stagione

invernale: oltre 30mila presenze e 150 espositori si sono

ritrovati per segnare la ripartenza di un settore che ha molto

sofferto a causa delle restrizioni.

La Fisi si è confermata il cuore della manifestazione, con le

sue attività e i suoi atleti. Sono stati ospiti di Skipass tutti

i più importanti campioni italiani della neve: da Sofia Goggia,

futura portabandiera azzurra alla cerimonia di apertura dei

Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 a Michela Moioli,

portabandiera tricolore nella cerimonia di chiusura. E poi Marta

Bassino, Dominik Paris, Federico Pellegrino, Kevin Fischnaller,

Federica Brignone, Luca De Alpirandini, Manfred Moelgg, Stefano

Gross, Giovanni Franzoni, Alex Vinatzer, Riccardo Tonetti,

Alessandro Pittin, Lara Malsiner, Elia Barp e Giacomo

Bertagnolli.

Per tutti i 4 giorni di Skipass è stato attivo il villaggio

del Pool Sci Italia formato da un grande igloo gonfiabile e da

tanti piccoli igloo dove i marchi hanno esposto le loro novità

2021/2022 e sono stati a disposizione dei visitatori per gli

approfondimenti tecnici.

Tanto fermento anche nell’area dedicata al turismo: i territori

e le regioni si sono raccontate con tanta voglia di offrire ai

turisti, sportivi e non, un inverno indimenticabile.

“Vista la situazione che abbiamo vissuto e quello che stiamo

ancora vivendo, siamo felici di come è andata la manifestazione

– dice Marco Momoli, direttore di ModenaFiere -Per noi era

fondamentale ripartire per dare un segnale e l’obiettivo è stato

centrato. Skipass si conferma come appuntamento imprescindibile

di apertura del settore”. (ANSA).



