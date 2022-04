Turismo:nuovo servizio ferroviario dal Piemonte alla Romagna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 23 APR – Un nuovo servizio ferroviario che

in estate collegherà – nei fine settimana – il Piemonte alla

Riviera Romagnola. Partirà dal prossimo 11 giugno e resterà

attivo fino all’11 settembre, sarà svolto Trenitalia-Tper – con

il sostegno delle Regioni Emilia-Romagna e Piemonte – e legherà

Torino, Asti, Alessandria e Voghera al litorale romagnolo grazie

a un treno ‘Rock’ da 600 posti a sedere. In totale saranno

quattro le corse – due il sabato e due la domenica – che

porteranno i turisti piemontesi a Rimini, Riccione, Misano

Adriatico e Cattolica.

La partenza è prevista da Torino alle 6.20, nessuna fermata

intermedia fra Piacenza e Bologna né fra Bologna e Rimini,

arrivo in Romagna prima dell’ora di pranzo e destinazione finale

Pesaro. Rientri programmati dopo le ore 16, con arrivo a Torino

attorno alle 21.

“Puntiamo, anche con questo nuovo servizio, a una vacanza di

prossimità formato famiglia e per i giovani che dalle grandi

città piemontesi e per tutta la stagione estiva potranno

raggiungere e scoprire in modo rapido, comodo e sostenibile le

spiagge della Costa Romagnola, sfruttando al massimo il fine

settimana o la giornata al mare – osserva l’assessore regionale

ai Trasporti dell’Emilia-Romagna, Andrea Corsini -: insieme al

collega della Regione Piemonte, Marco Gabusi, abbiamo voluto

offrire uno strumento in più per chi vorrà muoversi in

tranquillità e sicurezza in un periodo ancora incerto tra venti

di guerra e circolazione del virus. E non solo – cocnlude

Corsini – stiamo lavorando a un progetto ‘gourmet’ autunnale per

permettere ai cittadini emiliano-romagnoli di raggiungere le

zone piemontesi rinomate per il tartufo e avvicinare ancora di

più le nostre regioni in chiave turistica”. (ANSA).



