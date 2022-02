Condividi l'articolo

“E’ stata una notte dura”, Mosca ha sparato sulle abitazioni. Lo ha detto il presidente ucraino Zelensky in un discorso alla nazione.La Russia sta facendo entrare in Ucraina altri carri armati e lanciarazzi, dopo aver minacciato una “larga offensiva”. Stamani sirene d’allarme in due città nel nordovest, Rivne e Lutsk. Nella notte un missile russo ha colpito un palazzo di nove piani a Karkiv, uccidendo una donna.

