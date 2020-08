Tutto dal vivo, Dogliani, 60 ospiti per Dogliani

(ANSA) – TORINO, 27 AGO – Il Festival della Tv e dei nuovi media, rinviato a maggio, è pronto a ripartire dal vivo, nella consueta sede di Dogliani, nelle Langhe, dove è nato nove anni fa. Sarà uno dei primi spazi dove riprendere il dibattito pubblico sul futuro – al centro ci saranno i temi dell’ambiente e della sostenibilità – e per analizzare il ruolo dei media in questa crisi epocale. “Un’edizione più raccolta, ma di spessore con 20 incontri e 60 ospiti, tutti personaggi di altissimo livello sia per l’intrattenimento sia per l’informazione. Un simbolo di resistenza e di ripartenza, un segnale di ottimismo”, sottolinea Federica Mariani, organizzatrice della kermesse. Una sola piazza a cielo aperto, piazza Umberto I, senza la consueta tensostruttura, si alterneranno sul grande palco coperto a led, dal 4 al 6 settembre, con il padrone di casa Carlo De Benedetti, che si confronterà con Umberto Cairo, i direttori dei principali quotidiani nazionali e delle tv, l’amministratore delegato dell’ANSA Stefano De Alessandri, la giornalista Alessandra Comazzi, conduttori televisivi come Amadeus e Diletta Leone, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andrea Martella, il fondatore di Slow Food Carlo Petrini e lo chef Alessandro Borghese. De Benedetti presenterà il 5 settembre in anteprima il quotidiano Domani, diretto da Stefano Feltri e in edicola dal 15 settembre. Si ricorderà Giorgio Bocca a 100 anni dalla nascita e si parlerà di temi ambientali nel Media For Future. I posti assegnati saranno 300, distribuiti su tutta la piazza e ci sarà un maxi-schermo. Gli incontri saranno trasmessi in streaming attraverso il sito di Radio Radicale. “Massima attenzione sarà data alla sicurezza, proteggeremo tutti quelli che arriveranno a Dogliani. Controlleremo i flussi e all’interno dei varchi sarà obbligatorio l’uso della mascherina”, assicura il sindaco Ugo Arnulfo. “E’ una rassegna importante che permette di condividere esperienze e trovare soluzioni, portando in periferia iniziative di rilievo”, osserva Fabio Carosso, vicepresidente della Regione Piemonte. Come sempre la partecipazione agli incontri è gratuita per il pubblico e non sono previsti compensi per gli ospiti. Tra le novità la #architect’s escaperoom. dedicata al cinema degli architetti con 14 pellicole degli ultimi dieci anni, nella sala Rossa del Cinema Multilanghe: tema la fuga dal labirinto. Main sponsor del Festival, che ha il patrocinio della Regione Piemonte, sono Accenture, Eni e Tim. (ANSA).

