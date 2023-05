Tutto pronto per l’Adunata di Udine. Fedriga ‘Viva gli Alpini’

Condividi l'articolo

(ANSA) – UDINE, 08 MAG – Fervono a Udine e in tutto il Fvg i

preparativi per la 94/a adunata degli Alpini, in programma

dall’11 al 14 maggio e per la quale sono attese fino a 500mila

persone nel capoluogo friulano nell’arco di quattro giorni.

“Anche a Cervignano del Friuli, dove il monumento dell’alpino

è illuminato dai colori della nostra bandiera. Viva gli Alpini”,

scrive il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga in un post

su Fb.

“Tutta l’organizzazione è stata già messa a punto”, ha

riferito Lucio Favero capogruppo dell’Ana di Udine Centro, e

consigliere della sezione Ana di Udine, che conta 114 gruppi dai

monti al mare e che “è in prima linea per assicurare il migliore

svolgimento del raduno, anche con un nostro servizio d’ordine

prima, durante e dopo la sfilata di domenica 14 maggio”. Il

gruppo di Udine Centro terrà aperta dall’11 al 13 maggio la

storica sede di piazza Libertà, in centro, e fino a domenica

assicurerà l’apertura anche del Tempietto dei Caduti di cui è da

sempre il “custode” nella Loggia di San Giovanni, nella stessa

piazza. “Uno dei momenti clou per la sezione di Udine – ha

anticipato Favero – sarà, alla fine della sfilata, la simbolica

consegna della ‘stecca’, che l’anno scorso abbiamo ricevuto

dalla sezione di Rimini, alla sezione che ospiterà l’adunata

2024, cioè Vicenza”.

A proposito di Rimini e delle polemiche scaturite in seguito

a presunte molestie subite da donne in quell’ occasione, il

capogruppo di Ana Udine Centro ha sottolineato che “la vigilanza

per la tutela dell’ordine pubblico anche nella 94/a adunata sarà

sicuramente garantita dalle forze dell’ordine”.

“Da parte degli alpini, c’è la ferma volontà – ha evidenziato

– di non rispondere a qualsiasi provocazione ‘orchestrata’ da

gruppi che vogliano disturbare il clima bello, pulito e sano di

ogni raduno alpino, creando situazioni che, come a Rimini, in

cui qualcuno ha esagerato, dando la colpa alle penne nere”.

(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte