Tutto quello che avreste voluto sapere sulla comicità (in podcast)

Tutto quello che avreste sempre voluto sapere sulla comicità ma non avete mai osato chiedere: lo racconteranno i podcast nati dall’accordo tra la casa editrice Sagoma e Audio Tales, società specializzata nella produzione di podcast.

Il mondo della comicità, con le storie dei suoi protagonisti e le pietre miliari dell’umorismo internazionale, rappresentano un tesoro in parte inesplorato dal mondo dei podcast. E’ su questo mondo che Sagoma Editore, Sagoma Network e Audio Tales lavoreranno con lo scopo di colmare un vuoto: quello dei progetti dedicati al mondo dell’umorismo e della comicità, alle storie di chi ha fatto ridere generazioni e generazioni in tv, al cinema, sui palchi più importanti.

“Lo strumento del podcast era l’ultimo tassello che ci mancava di affinare per coprire, come Sagoma Network, tutti i media”, spiega Carlo Amatetti, titolare dell’agenzia e direttore editoriale delle edizioni Sagoma. “L’incontro con Sagoma – spiega Paolo Buzzone, co-founder di Audio Tales – dà seguito a una passione che adesso vogliamo trasformare in racconti: il gusto per la comicità e per tutti quei fantastici personaggi che hanno il grande dono di far ridere. Abbiamo in cantiere produzioni che ci permettano di esplorare una realtà complessa e sfaccettata, mai banale, che nasconde grandi storie che aspettano solo di essere raccontare”.

