Tv: DAZN con SUPERTELE per raccontare calcio in leggerezza

Condividi l'articolo

(ANSA) – MILANO, 05 APR – “È meraviglioso tornare a condurre,

sono passati due anni e mi mancava questo tipo di adrenalina”.

Pierluigi Pardo racconta così all’ANSA il ritorno alla

conduzione, con l’esordio ieri sera di “SUPERTELE – Leggero come

un pallone” su DAZN. La piattaforma streaming ha infatti

lanciato per il posticipo tra Milan e Bologna il nuovo programma

di approfondimento calcistico all’insegna di leggerezza e

passione che ha visto protagonisti, tra gli altri l’ex campione

del Milan Ricardo Kakà, il Direttore del Tg La7 Enrico Mentana e

il presentatore Alessandro Cattelan.

“DAZN sperimenta da sempre nuove formule per raccontare lo

sport – prosegue Pardo -. Con questo programma vogliamo

raccontare il calcio in maniera credibile e puntuale, fare un

racconto profondamente legato all’attualità ma nel quale possano

trovare spazio protagonisti e storie diverse”. E anche il nome

riporta al format: “SUPERTELE è stato il primo pallone di

milioni di bambini. Con SUPERTELE – Leggero come un Pallone,

vogliamo parlare di calcio in modo autorevole, ma declinato con

leggerezza. Di settimana in settimana avremo grandi sorprese, ma

non voglio svelare troppo anche perché ce ne saranno delle

belle”.

Tra le grandi novità anche il ritorno di Bruno Pizzul, che

commenta gli highlights delle gare. “Sono particolarmente

orgoglioso – le parole di Pardo -. Oltre a essere uno dei padri

del racconto del calcio in Italia, Pizzul è una di quelle

persone che incarnano la genuinità, l’onestà intellettuale e la

semplicità. Sentire la sua voce ogni settimana in esclusiva per

SUPERTELE sarà un’emozione bellissima e non vedo l’ora di

andarlo a trovare a Cormòns”, conclude Pardo. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte