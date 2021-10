Tv: Game of Talents, Borghese conduco e mi diverto anche senza fornelli

Condividi l'articolo









Per una volta Alessandro Borghese si toglie la casacca da chef e debutta nella conduzione di un uno show, che mescola insieme il quiz, l’intrattenimento e lo spettacolo. Si tratta di “Game of talents”, sei puntate prodotte da Fremantle, dal 26 ottobre, ogni martedì su TV8, in prima serata: i concorrenti di due squadre, capitanate da Mara Maionchi e Frank Matano, dovranno indovinare le doti di dieci talenti, prima che questi si esibiscano. Una coppia consolidata dietro il tavolo di Italia’s Got Talent, capace di cogliere e valorizzare il talento in ogni sua forma.

– “Questo gioco – spiega Borghese durante la presentazione alla stampa – dopo tanti anni di programmi legati alla cucina mi consente di utilizzare la mia chiave ironica. E, comunque, un pizzico me la sono portata dietro per sentirmi nella mia comfort zone: in trasmissione abbiamo il menu dei talenti e il plateau delle sfere, piccoli ‘ricordi gastronomici’. Ma soprattutto avere Frank e Mara mi ha facilitato il compito, con entrambi è nata subito una grande empatia, mi hanno coccolato, dato anche ottimi consigli con la loro esperienza, sono entrambi ‘super competitivi’, divertendosi e divertendo il pubblico, mentre cercano di aiutare i concorrenti”. Mara Maionchi ha spiegato “Matano mi è molto simpatico ma il gioco è il gioco. Ci siamo amati, odiati, ma in realtà ci siamo soprattutto divertiti. Mai nemici davvero, all’inizio non ne indovinavo una perchè il gioco va capito, poi ti appassioni perchè è ricco di sfumature, bello davvero”. Poi replica a chi lo chiede: “non mi sono stancata, dei talent, ho vinto ho perso, ma sempre per qualcuno, il talent non mi annoia mai, mi tiene viva, anche perché non concorri mai in proprio, concorri per gli altri”. E se avesse dovuto partecipare come concorrente quale show avrebbe scelto? ”Cosa avrei fatto in alternativa, il Milionario”. Per Frank Matano “Mara è un’amica, una compagna di scuola, come andare in gita. Ma confesso che a sorprendermi è stato Alessandro, un grande presentatore, confesso non me lo aspettavo, spero che continui su questa strada. Anche se durante le prove è venuto a casa mia e mi ha preparato una pasta e patate…non so descrivere… unica. Ecco se c’è una cosa che gli invidio oltre al saper cucinare, è il gusto ha delle papille gustative che noi comuni mortali non possiamo apprezzare. E poi il suo look, nudo è la pietanza, vestito è l’impiattamento”. Il gioco prevede che due squadre, formate ciascuna da un capitano d’eccezione e un concorrente, debbano indovinare 10 talenti: ogni risposta, diventa una performance spettacolare. Ad ogni manche la squadra di turno pesca una sfera tra le nove disponibili, ognuna contenente un premio in denaro. Se la risposta è corretta si aggiudicherà il premio corrispondente, in caso contrario, la somma di denaro viene assegnata all’avversario. Dopo otto manche, un testa a testa decreta chi potrà accedere alla manche finale che permetterà di conquistare il montepremi accumulato, cercando di indovinare l’ultimo talento rimasto in gara. Per Gabriele Immirzi, CEO di Fremantle, Game of Talents è il format di maggior successo tra quelli prodotti dalla società inglese. “Nato in Spagna 2 anni fa, Game of Talents è stato adattato in 13 paesi, in 6 è stato o è ancora in onda mentre in altri 5 paesi è stato già commissionato”. A chi chiede a Borghese perchè ci sono tanti programmi talent replica: “Ritengo, che il pubblico da casa abbia bisogno di leggerezza, di divertirsi, di guardare qualcosa in tv, con il nucleo familiare chi lo ha, e in questo caso di giocare tutti insieme”. Sull’eventualità che “Game of talents” sia il punto di partenza per lo chef per altre conduzioni non solo legate alla cucina, risponde: ” Perchè no, vedremo, certo è stata un’esprienza divertente e formativa”. Antonella d’Errico, Evp Programming Sky sottolinea infine: “Questo è il primo programma di questo tipo per Alessandro, molto amato e abbiamo deciso di lanciare questo nuovo show su un canale come TV8 che è molto focalizzato sull’entertainment e che ha un vasto pubblico giovanile. Mara e Frank sono volti consolidati e super amati dal pubblico di Sky unirli, tutti e tre insime è una scelta importante”



