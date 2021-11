Tv: Ilaria d’Amico, “mamma Rai prima o poi la riabbraccerò”

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 18 NOV – “Mamma Rai prima o poi la

riabbraccerò, sono nata lì dentro. A Rai3 sono stata benissimo,

ho fatto dei programmi a cui sono molto legata”. A parlare, su

Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, è la giornalista e

conduttrice Ilaria D’Amico. E perché allora non torna nella tv

di Stato? “Piano piano si dipanano le varie situazioni…”

Quindi c’è questa possibilità? “Questa volontà? Perché no, sì”.

Di cosa le piacerebbe occuparsi? “Ritengo la mia parentesi

sportiva conclusa, altrimenti sarei rimasta a Sky. Mi piacerebbe

occuparmi di tutte le altre sfumature del racconto giornalistico

sì, come no”. (ANSA).



—

