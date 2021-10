Tv: Lee Jung-jae, ‘farei seconda stagione di Squid Game’

Condividi l'articolo









Una seconda serie di ‘Squid Game’? Perché no. Lee Jung-jae, l’attore sudcoreano nel ruolo di Seong Gi-hun protagonista della serie fenomeno di Netflix, intervistato da Entertainment Weekly ha detto che gli piacerebbe reinterpretare il ruolo in una seconda stagione. “Ma al momento – ha sottolineato – non so nulla sui risvolti della storia o su come cambieranno i personaggi o se ne saranno aggiunti altri.

Non so se il ruolo di Gi-hun rimarrà da protagonista o sarà marginale. Ma qualsiasi cosa sarà, certo che dirò di sì”.

Squid Game è diventato il lancio più visto di sempre su Netflix superando il precedente record di Bridgerton. Ha attirato 111 milioni di fan dal suo debutto meno di quattro settimane fa.

