Tv: Lol chi ride 2, Maccio vince su Virginia Raffaele

(ANSA) – ROMA, 03 MAR – Principe della comicità non sense,

era entrato nello show quasi a fuor di popolo chiamato dai suoi

fan a suon di post sulle pagine social che scrivevano “l’anno

prossimo vogliamo Maccio a LOL”. Detto, fatto. Non solo: Lol Chi

Ride è Fuori 2, capitanato da Fedez e Frank Matano, si è

conclusa oggi su Prime Video con l’uscita degli ultimi due

episodi. Il comedy show targato Amazon Original Video, era

iniziato lo scorso 24 febbraio con le prime quattro puntate. Dei

dieci la prima eliminazione è toccata ad Alice Mangione, che

aveva usato del nastro adesivo per coprirsi la bocca per

trattenere le risate allo spettacolo di Corrado Guzzanti. Hanno

visto le ore trascorrere con Maccio , Mago Forest, Max Angioni,

Virginia Raffaele, Corrado Guzzanti, Gianmarco Pozzoli, Tess

Masazza, Maria Di Biase, Diana Del Bufalo. Poi cadono prima Max

Angioni, poi Tess Masazza che non ha saputo trattenersi al

commento di Maria Di Biase sull’esibizione del Mago Forest

(«Sembra Chi l’ha visto»). A ruota l’ha seguita Diana del

Bufalo, che non ha resistito a Virginia Raffaele e Maccio

Capatonda mendicanti. Poi Mago Forest si fa ridere da solo

Fedez l’ha definita un’eliminazione harakiri. È poi il turno di

Pozzoli Maria di Biase è la quartultima a lasciare Lol.

Anche Guzzanti affonda sotto i colpi di Lillo. Allo scontro

finale Virginia e Maccio.

Nessuno dei due sembra possa mai strappare l’ultima risata

all’altro tanto che Fedez decide di richiamare prima Mago

Forest, ma Capatonda non muove un muscolo, impassibile, e poi

Guzzanti che impersona il poeta Brunello Robertetti che fa

cedere Virginia Raffaele che ammette: “Quando mi ricapita di

esplodere in una risata di amore, di stima, di liberazione”. In

questa seconda edizione va detto quattro grandi protagonisti,

Corrado Guzzanti e Virginia Raffaele hanno regalato momenti

unici e sublimi, e Mago Forrest, mago di improvvisazione e

ironia, e Maccio Capatonda con una vittoria meritata, con la sua

maschera inscalfibile i suo sketch non sens. Gli altri lontani

anni luce. Maccio ha vinto un premio di 100mila euro da donare

interamente ad un’associazione benefica. La scelta dell’artista

è ricaduta sul WWF (ANSA).



