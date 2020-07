Twenty è… TECNOLOGIE AVANZATE

Oggi vi spieghiamo al meglio il principio su cui si basa il nostro allenamento con elettromiostimolazione (EMS TRAINING)

Grazie a questa speciale tuta tecnica, dotata di elettrodi che vengono disposti sui principali distretti muscolari, si riesce ad attivare in modo ottimale tutti i gruppi muscolari, anche quelli più profondi, sfruttando il massimo del proprio potenziale di forza.

Il tutto in SOLI 20 MINUTI! A trarne notevole beneficio è il metabolismo, in quanto si riesce a bruciare fino a 500 kcal per seduta!!

Aumentano l’efficacia e l’intensità di allenamento, ma non lo sforzo a carico di articolazioni, perciò è fortemente consigliato anche in caso di mal di schiena e come recupero post-riabilitativo.

L’allenamento è sempre eseguito sotto la supervisione costante di un trainer specializzato e laureato in scienze motorie, che personalizza di volta in volta la sessione, in base agli obiettivi prefissati dalla persona

COSA ASPETTI??!! VIENI A PROVARLO GRATUITAMENTE

Siamo a Dogana, in via 3 settembre 294

Chiamaci al 334 2570768 per prenotare la tua ????? ????????.