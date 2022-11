Twitter lavora per criptare i messaggi privati,più sicurezza

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 NOV – Twitter, oltre all’assetto aziendale,

continua a lavorare sul prodotto anche per tamponare il

malcontento degli utenti che stanno esplorando altri social come

Mastodon. La piattaforma acquisita da Elon Musk starebbbe

lavorando per rendere criptati i messaggi privati, una modalità

che rende le comunicazioni più sicure già adottata da diverse

chat come WhatsApp e Signal.

A scoprire la funzione è stata una ricercatrice, Jane Manchun

Wong che in passato ha già individuato nuove funzionalità in

prodotti tecnologici. Ha scoperto tracce di questa nuova

modalità sicurezza nei messaggi diretti di Twitter rovistando

nel codice dell’app per dispositivi Android, ha postato la

riflessione sulla piattaforma ed Elon Musk in persona le ha

risposto con una faccina con l’occhiolino.

Twitter aveva già provato, in passato, a implementare la

cifratura end-to-end, così viene definita, per i messaggi

privati: era stata annunciata nel 2018 con il nome ‘Secret

Conversations’, ma non è mai stata effettivamente distribuita.

Nel frattempo app del calibro di WhatsApp e Signal l’hanno

adottata: comporta vantaggi dal punto di vista della sicurezza,

il termine end to end, letteralmente da un estremo all’altro,

sta infatti ad indicare un sistema di comunicazione cifrata tra

le persone che stanno comunicando. (ANSA).



