Twitter: Musk, l’accordo da 44 miliardi di dollari è “temporaneamente sospeso”

L’accordo con Twitter è “temporaneamente sospeso in attesa di dettagli che supportino il calcolo che gli account di spam/fake rappresentino meno del 5% degli utenti”. Lo scrive Elon Musk in un tweet .

Non arresta il crollo Twitter nel pre-market dopo che Elon Musk ha twittato che la sua acquisizione da 44 miliardi di dollari è “temporaneamente sospesa” a causa di una denuncia di account falsi. Il titolo cede il 21% nel pre-market mentre Tesla guadagna attorno 5% “La media di account falsi o di spam durante il primo trimestre del 2022 ha rappresentato meno del 5% dei nostri utenti attivi giornalieri mensili” nel periodo, riporta Bloomberg citando un documento di Twitter.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022