Twitter, nuove regole per bloccare l’incitamento all’odio

(ANSA) – MILANO, 12 DIC – Nelle ultime ore, il team di

Twitter Safety ha pubblicato le nuove regole sui post che

contengono parole vietate o che incitano all’odio. Secondo il

gruppo, non tutti i tweet in cui ci sono termini contrari alle

policy del social saranno censurati, dipenderà dal contesto.

“Contare il numero di tweet che contengono un insulto specifico

non è un modo accurato per misurare i discorsi che incitano

all’odio – si legge in un post online – Il contesto è importante

e non tutte le occorrenze di parole sono usate in modo odioso.

Le parole di insulto possono essere usate, ad esempio, come

frasi citate e testi di canzoni”.

Twitter Safety precisa poi che tali tweet, che potrebbero

dar fastidio a qualcuno, verranno penalizzati dagli algoritmi

dell’azienda, in modo che non vengano diffusi come altri, anche

se con valori elevati di like e retweet. “Non amplieremo i tweet

contenenti insulti o incitamento all’odio e non pubblicheremo

annunci subito prima o dopo quei post”. Il team, anche

rispondendo alle accuse di chi affermava che dopo l’acquisizione

di Musk la piattaforma sia caduta in una sorta di anarchia, ha

condiviso un grafico sull’andamento dei post contrari alle

policy di comportamento. Le statistiche mostrerebbero come

Twitter tenga sotto controllo quotidianamente l’uso di parole

vietate in lingua inglese, con “una costante tendenza al

ribasso” nel loro utilizzo, da quando Musk ha completato

l’acquisizione del social a ottobre. “Abbiamo altro lavoro da

fareSiamo impegnati a introdurre maggiore trasparenza nell’app

quando limitiamo la portata di un tweet e offriremo agli utenti

la possibilità di dirci quando pensano che abbiamo commesso un

errore” ha concluso il gruppo con una serie di post di

aggiornamento. (ANSA).



