Twitter: Parlamento Gb convoca Elon Musk dopo acquisizione

(ANSA) – LONDRA, 05 MAG – Il Parlamento britannico ha

invitato Elon Musk per discutere dell’acquisizione

multimiliardaria di Twitter da parte dell’eccentrico

oligopolista americano. L’iniziativa è stata lanciata da Julian

Knight, presidente della commissione dei Comuni che si occupa di

digitale e media, con l’intento di porre domande sui piani

futuri per il social network riguardo a temi cruciali come la

libertà di espressione e la sicurezza degli utenti.

Proprio su quest’ultimo punto, il governo di Boris Johnson

aveva lanciato un monito a Musk sul modo in cui sarà gestito

Twitter, canale di comunicazione che viene ampiamente usato

anche dai leader mondiali, come lo stesso premier britannico.

La commissione parlamentare aveva già tentato di convocare

nel 2018 un altro magnate dei social media, Mark Zuckerberg, ma

il fondatore di Facebook aveva rifiutato. (ANSA).



