Twitter: spending review Musk, taglia viaggi e benefit

Continua la spending review di Elon Musk per Twitter. Dopo i tagli del personale – sono rimasti circa 2.700 dipendenti su 7.500 precedenti – il nuovo proprietario della piattaforma ha bloccato il pagamento di alcune fatture, soprattutto di viaggi, ed eliminato benefit per il personale. Secondo diverse fonti del New York Times, Musk sta conducendo un esame di tutti i costi dell’azienda e sta istruendo il personale a rivedere, rinegoziare e in alcuni casi non pagare affatto i fornitori esterni.

Prima che Elon Musk acquistasse Twitter il mese scorso, ad esempio, i dirigenti dell’azienda avevano accumulato centinaia di migliaia di dollari in fatture di viaggio che il social doveva pagare. Ma una volta che Musk ha rilevato la società si è rifiutato di rimborsare i fornitori. Il suo staff ha affermato che i servizi sono stati autorizzati da ex dirigenti dell’azienda e non da lui. Da allora hanno evitato le chiamate dei venditori di viaggi. Secondo il Nyt, sotto la lente ci sono anche i costi per l’infrastruttura informatica (sono state chieste rinegoziazioni contratti ad Amazon e Oracle), i servizi software, gli immobili e il cibo della mensa dell’azienda. Le mosse hanno suscitato lamentele da parte degli addetti ai lavori, nonché da parte di alcuni fornitori a cui sono dovuti milioni di dollari in pagamenti arretrati.

Sempre secondo la testata della Grande Mela, sono state chiuse anche le carte di credito aziendali per i dipendenti di Twitter. E sono stati tagliati – dicono alcune fonti – pure altri benefici come gli abbonamenti per la palestra, le bollette del cellulare e di Internet, l’assistenza all’infanzia. Il personale amministrativo di Twitter, che è stato drasticamente ridotto, è stato incaricato di esaminare le spese aziendali e le note spese dei dipendenti “riga per riga” per assicurarsi che i dipendenti e le loro spese siano per “persone reali e spese reali”.

