Twitter testa Circle, fa twittare solo ai contatti stretti

In attesa di capire cosa accadrà nel suo futuro, Twitter non smette di sperimentare e rendere disponibili, ad un pubblico ristretto, nuove funzioni. La più recente si chiama Circle e ha l’obiettivo di ridurre la portata dei post ad una lista di amici. Selezionando il pubblico di interesse dalla tendina presente nel box di scrittura di un nuovo messaggio, con o senza foto e video, gli iscritti potranno decidere se rendere leggibile il contenuto a tutti o solo ad una cerchia di persone, aggiunte nel loro “circle”. Una funzione simile è presente su Instagram alla voce “Amici più stretti”.

Attualmente gli utenti possono avere solo un Circle e il numero massimo di account da aggiungere è limitato a 150.

La nuova opzione non è da confondersi con le Community, lanciate qualche mese fa, sempre in versione di prova, dal social network. Queste ultime rappresentano dei piccoli forum, spesso tematici, a cui le persone possono aggregarsi per leggere e inviare post a riguardo. Circle si pone invece più come una modalità per ottimizzare la condivisione sul microblog, anche se non è chiaro in che modo questo possa portare benefici alla piattaforma, restringendo l’audience destinatario invece che ampliarlo. Sebbene con Circle si possa limitare il pubblico dei post, niente evita a coloro che sono stati inseriti in una lista di eseguire una schermata del tweet per ricondividerlo a loro volta. Non sono invece presenti i pulsanti per il retweet e la citazione del post, proprio per evitare che la funzionalità di cerchia perda il suo senso originale, permettendo una pubblicazione più ampia da parte dei lettori. Inoltre, chiunque viene inserito in Circle non può rimuoversi da sé. Al massimo, ha facoltà di silenziare le notifiche relative al singolo post, per non ricevere suoni e avvisi all’aggiunta di nuovi commenti.





