Condividi l'articolo

L’hedge fund Hinderburg Research scommette contro Elon Musk e investe in Twitter. “

Abbiamo accumulato una significativa quota in azioni di Twitter”, afferma il fondo osservando come l’azione legale della società che cinguetta pone una “minaccia credibile” all’impero di Musk.



L’investimento è un’iniezione di fiducia in Twitter che vola a Wall Street e sale del 7,94%.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte