Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 08 OTT – L’Italia Under 21 ha battuto la

Bosnia 2-1 (2-0) a Zenica in un incontro valido per le

qualificazioni all’ Europeo 2023 (gruppo F). Per gli azzurrini è

la terza vittoria in tre incontri dopo quelle ottenute con

Lussemburgo e Montenegro. Le reti sono state realizzate nel

primo tempo da Okoli al 19′ e da Vignato al 27′, nella ripresa

da Barisic al 35′. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte