U17 e U16 Gerboni, Hassler e Imola in Rappresentativa Nazionale

Condividi l'articolo





Tre giovani biancorossi, Leon Gerboni per la formazione U17, Luca Hassler e Francesco Imola per la U16 sono stati convocati per il raduno territoriale dell’area nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti delle rispettive categorie.

Leon Gerboni è stato selezionato da Calogero Sanfratello tecnico della U17, mentre Luca Hassler e Francesco Imola risponderanno alla chiamata dell’allenatore della U16 Andrea Albanese. Il raduno dellaU17 è previsto martedì 5 aprile 2022 a Verano Brianza, il giorno dopo sarà invece il turno della U16. Il programma per entrambe le annate prevede allenamento e partita amichevole a ranghi contrapposti.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte