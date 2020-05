Uber intende chiedere ai suoi autisti e ai suoi clienti di indossare la mascherina o coprirsi il volto per contenere il coronavirus e rendere le corse più sicure.

Secondo quanto riporta la Cnn, l’app per auto con conducente punta a imporre l’obbligo di mascherina negli Stati Uniti e in alcuni altri mercati. E sta mettendo a punto una tecnologia per sapere se i suoi autisti indossano la mascherina prima di accettare una corsa.



