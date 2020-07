Ubi: Intesa alza offerta, aggiunge 0,57 euro cash per azione

(ANSA) – MILANO, 17 LUG – Intesa Sanpaolo rilancia e aumenta

il corrispettivo unitario dell’offerta per Ubi riconoscendo per

ciascuna azione di Ubi oltre a 1,7 azioni ordinarie di Intesa

Sanpaolo un corrispettivo in denaro pari a 0,57 euro. Sulla base

del prezzo ufficiale delle azioni di Intesa Sanpaolo al 14

febbraio l’offerta ora esprime una valorizzazione pari a 4,824

per ciascuna azione Ubi e dunque incorpora un premio del 44,7%.

Di fatto Intesa mette sul piatto 652 milioni in più e “alla base

della decisione – commenta il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo

Messina – c’è la convinzione di come un legame più forte con

tutti gli azionisti di Ubi renderà più solida e coesa la nuova

realtà”.

Intanto il comitato di Indirizzo di Fondazione Banca del Monte

di Lombardia ha deliberato all’unanimità di aderire all’Ops

lanciata da Intesa Sanpaolo su Ubi. La decisione, precisa una

nota emessa prima dell’ufficializzazione della mossa di Intesa,

è stata deliberata auspicando un eventuale miglioramento delle

condizioni economiche da parte di Intesa Sanpaolo. (ANSA).



