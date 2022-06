Uccide la moglie 38enne con una coltellata e scappa, trovato morto il killer

Condividi l'articolo

Una donna di 38 anni, Donatella Miccoli, è stata uccisa con una coltellata da suo marito che, dopo alcune ore, è stato trovato morto.

L’omicidio è avvenuto la scorsa notte nella loro abitazione a Novoli (Lecce), poco prima delle 2. In casa non c’erano i loro figli che sarebbero stati portati dal marito a casa della nonna. Indagano i carabinieri.

Il nome del marito in fuga è Matteo Verdesca. Ieri sera Donatella, suo marito e i loro figli sono stati visti insieme in piazza per la festa di San Luigi. Secondo prime testimonianze, i vicini di casa li avrebbero sentiti litigare. La vittima lavorava come commessa nel centro commerciale Ipercoop di Surbo (Lecce). Le ricerche del marito sono state effettuate anche con l’ausilio di un elicottero.

