(ANSA) – BOLOGNA, 01 NOV – Avrebbe ucciso l’anziano padre

colpendolo con un oggetto contundente. E’ questo la prima

ricostruzione di un omicidio avvenuto a Bologna, in via Emilia

Ponente, periferia della città, su cui sta indagando la Polizia.

Accertamenti in corso. La vittima aveva 89 anni, mentre il

figlio, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti, ne ha 59.

(ANSA).



