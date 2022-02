Uccisa a Faenza, Pm chiedono due condanne all’ergastolo

Condividi l'articolo

(ANSA) – RAVENNA, 23 FEB – Dopo un’ora e mezza di

requisitoria i pm di Ravenna Angela Scorza e Daniele Barberini

hanno concluso chiedendo la condanna all’ergastolo per Claudio

Nanni, ex marito e considerato il mandante dell’omicidio di

Ilenia Fabbri e per Pierluigi Barbieri, accusato di essere

l’esecutore materiale del delitto, commesso il 6 febbraio 2021 a

Faenza.

I pm hanno definito “farneticante e incredibile”

l’atteggiamento processuale di Nanni, che avrebbe mentito su

tutto. Diverso l’atteggiamento di Barbieri, che dopo l’arresto

ha confessato l’omicidio, ma le aggravanti restano comunque

prevalenti, secondo la Procura.

Presenti in aula la figlia della coppia, Arianna, il compagno

e la zia di Ilenia, oltre ai due imputati. Conclusa la

requisitoria dell’accusa hanno preso la parola gli avvocati di

parte civile. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte