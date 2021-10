Condividi l'articolo









(ANSA) – BRESCIA, 20 OTT – Una donna di 49 anni, Elena

Casanova, è stata uccisa a martellate in strada dall’ex

fidanzato, Ezio Galesi, coetaneo, che ha poi fatto chiamare i

carabinieri ed è in stato di arresto. È successo a Castegnato,

in provincia di Brescia. A lanciare l’allarme sono stati i

vicini di casa della donna. (ANSA).



