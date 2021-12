Uccisa al parco, madre e figlio vivono in casa al freddo

Condividi l'articolo

Vivono in un appartamento senza riscaldamento la madre e il figlio piccolo di un anno e mezzo di Juana Cecilia Hazana Loayza, la 34enne peruviana uccisa a coltellate dall’ex fidanzato, reo confesso, Mirko Genco, il 20 novembre in un parco di Reggio Emilia. A raccontare la storia è l’edizione locale de Il Resto del Carlino.

A causa delle loro condizioni economiche precarie non possono pagare la riparazione della caldaia rotta da mesi. La madre di Cecilia e il bambino (avuto da una precedente relazione rispetto a quella del compagno omicida) sono ora al freddo. Sulla vicenda interviene anche Silvia Piccinini, capogruppo regionale del M5s: “Si tratta di una situazione inaccettabile di cui le istituzioni devono fari carico al più presto – ha detto la consigliera regionale pentastellata dell’Emilia-Romagna – La Regione, attraverso la fondazione per le vittime dei reati, può e deve intervenire proprio per dare un aiuto concreto a chi ha dovuto subire la perdita di un proprio caro e adesso si trova in una difficoltà oggettiva. Visto che i servizi sociali del Comune non sono riusciti ancora a trovare una nuova sistemazione, è necessario che intervenga la Regione”. I servizi sociali – come aveva annunciato il sindaco di Reggio Emilia, Luca Vecchi, alla vigilia dei funerali della donna ammazzata celebrati due settimane fa – avevano già preso in carico la situazione della famiglia contribuendo anche al pagamento delle esequie. (ANSA).



