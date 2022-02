Uccisa e bruciata: ergastolo e isolamento diurno per l’ex

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 07 FEB – La Corte d’Assise di Bologna,

presieduta da Domenico Pasquariello, ha condannato alla pena

dell’ergastolo con isolamento diurno di quattro mesi, il 42enne

marocchino M’hamed Chamekh, ritenendolo responsabile

dell’omicidio dell’ex compagna Atika Gharib, 32 anni, trovata

carbonizzata in un casolare abbandonato a Castello d’Argile, nel

Bolognese. La donna venne trovata morta il 2 settembre del 2019.

La Procura di Bologna, con la procuratrice aggiunta Lucia

Russo e il pm Tommaso Pierini, aveva chiesto l’ergastolo con

isolamento diurno di tre mesi. La Corte ha stabilito inoltre una

serie di risarcimenti per le parti civili: 150mila euro di

provvisionale per ciascuna delle due figlie della donna, 20mila

euro per i fratelli e le sorelle, e 100mila euro per i genitori.

Risarcimento di 20mila euro anche per l’Udi, Unione donne

italiane. I familiari delle 32enne erano assistiti dall’avvocata

Marina Prosperi. (ANSA).



