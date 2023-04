Uccise il vicino: niente perizia, si va verso l’assoluzione

Condividi l'articolo

(ANSA) – BERGAMO, 03 APR – Si va verso una assoluzione per

aver agito “in stato di totale incapacità di intendere e di

volere” per Silvana Erzembergher, la pensionata di 71 anni che

il 28 aprile scorso, a Treviglio, in provincia di Bergamo,

uccise a colpi di pistola il vicino di casa Luigi Casati, 61

anni, e ferì gravemente la moglie Monica Leoni, scesa in strada

per soccorrerlo (e ora fuori pericolo).

Oggi in tribunale a Bergamo la Corte d’Assise presieduta dal

giudice Giovanni Petillo ha infatti escluso che la donna venga

sottoposta a una perizia psichiatrica: sono infatti sufficienti

le tre consulenze tecniche alle quali era già stata sottoposta,

di cui due l’hanno dichiarata totalmente incapace di intendere e

volere. La donna è accusata di omicidio volontario aggravato:

l’episodio balzò alla ribalta anche per un video, filmato da un

altro abitante della palazzina, della donna che brandiva ancora

la pistola dopo aver ucciso il vicino. La richiesta della

perizia psichiatrica era stata avanzata dalle parti civili

(moglie, figlio e fratello della vittima, che hanno annunciato

il ritiro della costituzione di parte civile nella prossima

udienza). La donna è ricoverata nella Rems (ex ospedale

giudiziario) di Castiglione delle Stiviere (Mantova) e oggi non

era in aula. La decisione della Corte d’Assise si baserà così

sulle relazioni dei consulenti della difesa, della Procura e

delle parti civili. (ANSA).



