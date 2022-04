Uccise la moglie e tentò suicidio, al via processo a Bologna

Condividi l'articolo

(ANSA) – BOLOGNA, 27 APR – E’ cominciato questa mattina

davanti alla Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice

Pier Luigi Di Bari, il processo a carico di Mauro Bergonzoni, il

77enne che lo scorso 21 agosto, a Castello di Serravalle

(Bologna), uccise con due colpi di fucile la moglie 73enne,

Maria Rosa Elmi, e poi tentò il suicidio sparandosi con la

stessa arma.

L’uomo, dopo un lungo ricovero in ospedale, si trova ora agli

arresti domiciliari in una struttura, accusato di omicidio

aggravato. I carabinieri che indagarono sulla vicenda,

coordinati dal pm Marco Forte, nella casa della coppia trovarono

un biglietto nel quale i due annunciavano la volontà di farla

finita insieme. La donna aveva diversi problemi di salute.

Nell’udienza odierna la Corte ha disposto una consulenza

tecnica d’ufficio per valutare le condizioni psichiche dell’uomo

e poi ha aggiornato il processo al 4 luglio. “Il signor

Bergonzoni – ha detto l’avvocata Eva Biscotti, che lo assiste –

non può essere trattato alla stregua di altre persone che

commettono questo tipo di reato. L’omicidio in questo caso è

stato suggerito non dall’egoismo, ma al contrario dall’amore

assoluto che legava questa coppia e avrebbe reso impossibile la

vita dell’uno senza l’altra”, ha sottolineato l’avvocata

dell’anziano. (ANSA).



