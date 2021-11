Uccise vicina di casa: confermato ergastolo in appello

Condividi l'articolo

(ANSA) – ANCONA, 25 NOV – Confermato anche in secondo grado

l’ergastolo per Maurizio Marinangeli, cuoco 60enne affetto da

ludopatia, accusato di aver ucciso a coltellate l’anziana vicina

di casa Emma Grilli, il 17 luglio 2018 a Chiaravalle (Ancona).

La Corte di Assise di Appello di Ancona, dopo una camera di

consiglio durata circa tre ore, ha confermato nel primo

pomeriggio di oggi la condanna già inflitta in primo grado nel

marzo 2020. Dopo la sentenza, l’imputato è rimasto impassibile,

ma si è preoccupato di consolare l’anziana madre che era in

aula. Riconosciuto l’omicidio volontario premeditato aggravato e

la rapina aggravata.

Secondo l’accusa, oggi rappresentata dal pg Cristina

Polenzani, Marinangeli avrebbe aggredito la vicina per

procurarsi dei soldi già spesi al gioco: impadronitosi di alcuni

monili, tra cui un anello della vittima, li avrebbe portati ad

un compro oro. La difesa, rappresentata dall’avv. Emiliano

Carnevali, aveva chiesto il rinnovo dell’istruttoria relativo ad

alcuni punti tra i quali quello di risentire alcuni testimoni,

compresa una vicina di casa che sentì urlare in un orario

diverso da quello stabilito poi per il delitto, quello di

effettuare una nuova perizia psichiatrica sull’imputato con uno

specialista delle dipendenze ludopatiche e quello di una nuova

perizia su una macchiolina di sangue trovata su una scarpa di

Marinangeli. Nulla da fare per la Corte di Assise di Appello.

Attese le motivazioni, la difesa valuterà il ricorso in

Cassazione. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte