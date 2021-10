Uccise vicino di casa a Cesena, condanna all’ergastolo

Condividi l'articolo









(ANSA) – BOLOGNA, 25 OTT – La Corte d’assise di Forlì, dopo

una camera di consiglio durata tre ore, ha condannato

all’ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato, Giuseppe

Di Giacomo, 67 anni, che in un sabato mattina dello scorso

dicembre, nel parco delle Vigne a Cesena uccise a coltellate il

suo vicino di casa, Davide Calbucci che aveva 49 anni.

Il pubblico ministero Laura Brunelli e le parti civili, con

gli avvocati Alessandro Sintucci e Marco Baldacci, avevano

chiesto l’ergastolo mentre la difesa, rappresentata dal legale

d’ufficio Antonino Lanza, aveva chiesto l’assoluzione per

legittima difesa e in ultima istanza il minimo della pena. Di

Giacomo è stato condannato anche al risarcimento danni da

effettuarsi in separata sede civile. Intanto è stata fissata una

provvisionale subito esecutiva a favore dei parenti della

vittima per un ammontare complessivo di 410 mila euro.

Confiscati i beni di proprietà dell’imputato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte