“Uccisi perché italiani”, “Erano antifascisti”. Poi la Meloni gela l’Anpi così 

Condividi l'articolo

Ricorre oggi il 79esimo anniversario dell’eccidio delle Fosse Ardeatine: il 24 marzo 1944 vennero uccisi 335 civili italiani dalle truppe di occupazione tedesche come rappresaglia per l’attentato partigiano di via Rasella. L’alto numero di vittime e le tragiche circostanze contribuirono a renderlo l’evento-simbolo della durezza dell’occupazione tedesca di Roma. Giorgia Meloni ha voluto ricordare la vicenda, onorando così le vittime dell’eccidio delle Fosse Ardeatine che 79 anni fa vennero “ barbaramente trucidate “. Ma la sinistra ha avuto da ridire e ha fatto scoppiare l’ennesima polemica.

Il presidente del Consiglio nel suo comunicato diramato ha annotato con grande tristezza che la strage ha segnato “ una delle ferite più profonde e dolorose inferte alla nostra comunità nazionale ” visto che 335 italiani innocenti furono “ massacrati solo perché italiani “. Da qui l’invito – rivolto a istituzioni, scuola e mondo dell’informazione – a tramandare il ricordo dei martiti e a portare avanti il racconto ai giovani di quanto accadde il 24 marzo 1944: “ La memoria non sia mai un puro esercizio di stile ma un dovere civico da esercitare ogni giorno “.

La polemica di Anpi e sinistra

La nota di Giorgia Meloni ha fatto immediatamente scattare l’immancabile polemica dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, che si è affrettata a scagliarsi contro il passaggio del presidente del Consiglio in riferimento al fatto di essere italiani come causa della tragedia. L’Anpi ha voluto precisare che “ furono scelti in base a una selezione che colpiva gli antifascisti, i resistenti, gli oppositori politici, gli ebrei “.

Chiara Braga, deputata del Partito democratico, ha affidato al proprio profilo Twitter una sottolineatura ritenuta doverosa: le 335 persone non furono uccise in quanto italiane “ ma perché partigiani, politici, ebrei, dissidenti, insieme a tante donne e uomini liberi “. “ 335 martiri in una cava poco lontano dalle case. La notte più buia della violenza nazifascista “, ha aggiunto.

No presidente #Meloni: 335 persone non furono trucidate dai nazifascisti alle #FosseArdeatine solo perché erano italiani .

Perchè erano italiani ed antifascisti, ebrei, partigiani. Un giorno o l’altro riuscirà a scrivere quella parola? ANTIFASCISTA pic.twitter.com/dgeKQEsknK — nicola fratoianni (@NFratoianni) March 24, 2023

Non poteva esentarsi dal contrasto anche Nicola Fratoianni, che ha voluto ribattere alla presa di posizione del capo del governo. “ No presidente Meloni. 335 persone non furono trucidate dai nazifascisti alle Fosse Ardeatine solo perché erano italiani. Perché erano italiani ed antifascisti, ebrei, partigiani. Un giorno o l’altro riuscirà a scrivere quella parola? Antifascista “, ha scritto sui suoi canali social il segretario nazionale di Sinistra italiana.

La replica di Meloni

Il presidente del Consiglio, rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxelles in occasione del vertice Ue, ha respinto le critiche sollevate per la dichiarazione con cui ha ricordato le vittime. Ha rivendicato l’utilizzo del termine “italiani” e ha spiegato: “ Li ho definiti italiani. Perché, gli antifascisti non sono italiani? Mi pare sia onnicomprensivo “.

Tra gli altri esponenti dell’esecutivo anche Giuseppe Valditara si è unito al ricordo delle vittime della strage delle Fosse Ardeatine. Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha messo l’accento sull’importanza di iniziare dalle scuole “ la condanna del totalitarismo e della barbarie nazifascista, ricordando ciò che è stato e insegnando la cultura del rispetto verso ogni persona, come suggerisce la Costituzione “.

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte